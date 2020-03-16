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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين ترصد مكافأة لمن يقتل الكلاب الضالة.. والسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
أصدر عدد من المسئولين المحليين في قوانغدونغ، الصينية، وثيقة بعنوان"سنكافئ من يقتلون الكلاب الضالة"، وفقا لما نقلته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية اليوم الإثنين.
وجاء في الوثيقة: "مقابل كل كلب ضال مقتول، سنعطي 200 يوان (23 جنيهًا إسترلينيًا)".
فيما نفى المسئولون المعنيون الاتهامات بأنهم يشجعون على قتل الكلاب.
فيما قال مكتب إدارة قوانغدونغ إن الأمر المثير للجدل صدر عن مجموعة من المسئولين في وانجيانغ في دونغقوان بمقاطعة قوانغتشو بجنوب الصين، بعد أن اشتكى بعض السكان من أصحاب الكلاب، وأنهم غير حريصين على تنفيذ اللوائح حول كيفية الحفاظ على كلابهم.
وقالت امرأة صينية للصحافة المحلية تعليقا على الوثيقة: "إنه أمر همجي، ولقد وجدت الأمر سخيفًا، وليس هذا ما سيفعله المجتمع المتحضر".
يأتي هذا فيما لا توجد أدلة حتى الآن تشير إلى أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل إلى الحيوانات، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
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