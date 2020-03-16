فلسطين.. إغلاق مدينة طولكرم للحد من ”كورونا“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

أغلقت السلطات الفلسطينية اليوم الإثنين، مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وقررت منع الخروج أو الدخول إليها حتى إشعار آخر، كخطوة احترازية من انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.



وقال عصام أبو بكر محافظ طولكرم، في بيان صحافي، إن الإجراء يأتي ”حفاظا على الصحة والسلامة العامة، بعد تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة“.

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وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الإثنين، في كلمة له بمستهل اجتماع الحكومة في رام الله، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، لشخص عائد من بولندا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 39 حالة، بينها حالتان في طولكرم، فيما تتواجد باقي الحالات في بيت لحم.

وكانت السلطات الفلسطينية أغلقت في وقت سابق، مدينة بيت لحم، وبلدات قريبة منها، ومنعت الدخول أو الخروج منها، تحسبا لانتشار الفيروس.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.