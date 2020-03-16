المحافظ خضر: الاصابة في النبي شيت غير مؤكدة بعد

أشار محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "ان الإصابة في بلدة النبي شيت غير مؤكدة بعد، وقد تم نقل الشاب الذي كان يمضي عطلة نهاية الأسبوع في البلدة لزيارة أهله، الى بيروت لإجراء الفحوصات وأن الشاب مقيم في بيروت ويعمل أيضا في كافيتيرا ​مستشفى الجامعة الأميركية​ مع المصاب الأول الذي أعلن عنه بالأمس".

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