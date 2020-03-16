مؤسسة مياه البقاع تغلق أبوابها لغاية 29 الحالي تفاديا لكورونا

أعلنت "​مؤسسة مياه البقاع​"، أنّ "تنفيذًا لقرار ​مجلس الوزراء​ رقم 1 من المحضر رقم 11 تاريخ 15/3/2020، تغلق مؤسسة مياه البقاع أبوابها ابتداء من صباح اليوم الإثنين الواقع فيه 16 آذار 2020 ولغاية منتصف ليل 29 منه، وذلك للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" وحفاظا على جميع العاملين في المؤسسة والمتعاملين معها، مع الاستمرار بتأمين خدمة المياه للمواطنين من قبل العاملين في المؤسسة".

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