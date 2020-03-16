أفاد مراسل "​الخليج 365​" في البقاع، بأنّ "أهالي ​البقاع الغربي​ يطالبون بوقف "فانات" الركاب من ​المرج​ إلى ​القرعون​، لأنّهم يشكّلون تجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص، وهناك خوف من انتقال عدوى "​كورونا​". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: أهالي البقاع الغربي يطالبون بوقف "فانات" الركاب من المرج إلى القرعون خوفا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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