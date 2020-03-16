الجيش: بعض المواقع الإلكترونية قامت بنشر أخبار مختَلَقة تتعلق بالجيش

اعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان، انه "عمد بعض المواقع الإلكترونية و​وسائل التواصل الاجتماعي​ في الآونة الأخيرة إلى نشر أخبار وبيانات مختَلَقة منسوبة إلى ​المؤسسة العسكرية​".

ودعت قيادة الجيش إلى "توخي الدقة في نشر أية معلومات من هذا النوع، والعودة إلى مصادر ​الأخبار​ الرسمية الخاصة بالمؤسسة العسكرية".

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