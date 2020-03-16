الجيش: بعض المواقع الإلكترونية قامت بنشر أخبار مختَلَقة تتعلق بالجيش

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان، انه "عمد بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة إلى نشر أخبار وبيانات مختَلَقة منسوبة إلى المؤسسة العسكرية".
ودعت قيادة الجيش إلى "توخي الدقة في نشر أية معلومات من هذا النوع، والعودة إلى مصادر الأخبار الرسمية الخاصة بالمؤسسة العسكرية".
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