اعلنت ​بلدية جل الديب​ اقفال جميع المصالح والمؤسسات والشركات الخاصة والمحال التجارية والصناعية والحرفية والمجمعات السياحية بجميع انواعها لغاية 29 اذار ضمنا.

واشارت ​البلدية​ في بيان، الى انه يستثنى من القرار: ​الصيدليات​ – افران ​الخبز​ – ​محطات المحروقات​ – ومحلات بيع المواد الغذائية والخدمات التي ترتئيها البلدية لاستمرار المرفق العام. واعلنت توقف خدمة "الديليفري" بجميع انواعها.

اضافت "تتوقف دوائر واقسام البلدية عن استقبال المواطنين، وينحصر العمل داخليا فقط للموظفين مداورة لغاية 29 اذار، يستثنى من التدبير سلك ​الشرطة​ والحرس والفرع الصحي والاشغال.