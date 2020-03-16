ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "عناصر من الشرطة في ​اتحاد بلديات العرقوب​، أقامت بالتعاون مع المجتمع المدني، حاجز توعية عند جسر الشقعة مدخل قرى وبلدات العرقوب، لتنبيه الوافدين إلى المنطقة بضرورة التقيّد بتوجيهات ​وزارة الصحة العامة​ والإجراءات المتّخذة من البلديات، لجهة عدم إقامة التجمعات حفاظًا على سلامتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عناصر من الشرطة باتحاد بلديات العرقوب أقامت حواجز توعية للتنبيه على ضرورة التقيد بإجراءات مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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