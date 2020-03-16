أعلن المدير العام لوزارة الدكتور ​وليد عمار​ في بيان، انه "غير مكلف وغير معني بإستقبال أي نوع من الهبات او عروض ​الاسعار​ من أي بلد أو مرجع كان، تتعلق بالمعدات واللوازم لمكافحة وباء ​الكورونا​. وبما ان هذا الموضوع يخرج عن صلاحيات المدير العام ​وزارة الصحة العامة​، يرجى من كل المتبرعين والمهتمين ومن يعنيهم الامر مراجعة الجهات المختصة في ​رئاسة مجلس الوزراء​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدير العام للصحة:ليراجع المتبرعون الجهات المختصة برئاسة مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.