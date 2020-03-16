مرتضى: تمديد مهلة تقديم طلبات التعويض عن اضرار العاصفة الأخيرة

اشار وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​ في تصري له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "‏بعد المراجعات التي وردتني من ​المزارعين​ لتمديد مهلة تقديم الطلبات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن العاصفة الأخيرة والتي تنتهي بتاريخ اليوم ​الساعة​ الخامسة بعد الظهر، تم تمديد مهلة تقديم الطلبات الى يوم غد الثلاثاء حتى الساعة الخامسة ب.ظ في ​الهيئة العليا للاغاثة​ عبر البلديات". إضغط للمزيد

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