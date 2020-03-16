مدينة بشري والمنطقة واصلت تعميم سبل الوقاية من تفشي فيروس كورونا

تواصل ​مدينة بشري​ والمنطقة تعميم سبل الوقاية من تفشّي فيروس "كورونا"، بعد الإجتماع الّذي عقدته خلية الطوارئ في بلدية بشري، بتوجيهات من نائبي بشري ​ستريدا جعجع​ و​جوزيف إسحق​.

وكان قد بادر رئيس مجلس إدارة "مستشفى بشري الحكومي" الدكتور أنطوان جعجع بالتنسيق مع النيابة البطريركية في جبة بشري، إلى القيام بجولات توعية خلال قداديس الأحد في كنائس بشري، شارحًا الطرق الكفيلة بالحد من انتشار الوباء وطرق انتقال العدوى.

كما باشر ​مركز بشري​ في "​حزب القوات اللبنانية​" بتوجيهات من نائبي المنطقة وبالتعاون مع بلدية بشري، برشّ الأماكن العامة كافّة والساحات والكنائس و​المجمعات التجارية​ و​الصيدليات​ وأمام المقاهي و​المطاعم​، الّتي التزمت بمجملها بقرار الإقفال الصادر عن البلدية، إضافة إلى ​باصات النقل​ العام الّتي توقّفت عن العمل لمدّة 21 يومًا بناءً على قرار البلدية ولحين استكمال عمليات التعقيم.

وتمّ توزيع إعلانات على المنازل والمحلات أُعدّت خصيصًا لشرح الوباء والأعراض الناتجة والمستجدّة عنه، وطرق انتقال العدوى وكيفيّة الوقاية والطرق الفعّالة لغسل اليدين وتعليمات العطس لتقليل خطر انتشار العدوى، في حين جالت مكبّرات الصوت في شوارع البلدة داعيةً إلى التزام المنازل والوقاية وعدم الاختلاط وتعقيم المشتريات والمواد الغذائية كافّة.