دياب التقى الوزراء عكر ومجذوب وحواط ورياض سلامه ووفدا من لازار

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب صباح اليوم في السرايا، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.وجرى التداول في آخر المستجدات لا سيما المتعلقة بالوضعين المالي والنقدي في البلد.
كما التقى الرئيس دياب وفدا من شركة لازار للاستشارات المالية، في حضور الوزيرة عكر، وبحث المجتمعون في موضوع اليوروبوند.
ثم استقبل الرئيس دياب وزيري التربية والتعليم العالي طارق المجذوب والاتصالات طلال حواط، وجرى البحث في موضوع التعليم عن بعد.
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