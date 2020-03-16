السعودي: بلدية صيدا في حالة طوارئ واستنفار لتطبيق القرارات بمواجهة كورونا

أعلن رئيس بلدية صيدا محمد السعودي أنّ "البلدية في حالة طوارئ واستنفار للجان والدوائر الّتي ستواكب كلّ ما يتعلّق بتداعيات فيروس "كورونا" ومنع إنتشاره، وتطبيق القرارات الرسميّة الداعية لإلتزام المنازل وإقفال المؤسّسات والمحال وفقًا لمقرّرات مجلس الوزراء".
وأكّد أنّ "شرطة بلدية صيدا وفوج الإطفاء والدائرة الصحية وورش التعقيم ساهرة على تنفيذ ما يُطلب منها من مقرّرات، لما فيه مصلحة المواطنين، والعمل جميعًا لدرء خطر إنتشار هذه الفيروس"، لافتًا إلى أنّه "تتمّ دراسة تخصيص يومَين في الأسبوع لمتابعة معاملات المواطنين الطارئة".
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