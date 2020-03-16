مياه لبنان الجنوبي: نعمل بوحي قرارات الحكومة وفق أعلى المعايير

اعلن المدير العام لـ"​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​" الدكتور وسيم ضاهر "ان المؤسسة معنية بقرار التعبئة العامة التي اعلنها ​مجلس الوزراء​ أمس، كونها مؤسسة استراتيجية تتعلق مباشرة بالمواطنين.

واكد في تصريح "ان الورش الفنية والمخبرية التابعة للمؤسسة تستمر بالعمل بجهود مضاعفة من اجل استمرار توفير خدمة ​المياه​ في المناطق الجنوبية كافة، وباعلى معايير ​الصحة​ و​السلامة العامة​، وانها اتخذت الاجراءات الفنية والعلمية المناسبة لاستمرار تأمين مياه نظيفة خالية من ​التلوث​ كما جرت العادة".

ولفت "ان مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بدأت بتطبيق المناوبة في الدوام على الموظفين انسجاما مع القرارات الحكومية ذات الصلة المتعلقة بفيروس "كورونا"، وذلك لتفادي الازدحام وتخفيف الاختلاط، علما ان المؤسسة عمدت خلال الايام القليلة الماضية الى تعقيم كل مكاتبها في المبنى الرئيسي لها في صيدا، فضلا عن المراكز التابعة لها في المحافظة".

وشدد "ان المؤسسة تقوم بواجباتها لناحية مواصلة تدفق خدمة المياه، وحتى تستمر على هذه الوتيرة وتحسن من ادائها فانها تحتاج الى تعاون المكلفين لناحية تسديد مستحقاتهم من الرسوم، مشيرا الى انه ونزولا عند الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الناس، دعت المؤسسة منذ حوالي اربعة اشهر الى تقسيط المبالغ والرسوم المستحقة الى اربعة اقساط على مدار ​السنة​، داعيا الى تفهم حاجة المؤسسة للجباية،" لانها لا تمتلك موارد بديلة لقاء الخدمة التي توفرها."

وذكر ان "​مؤتمر​ احيرام" الذي عقدته المؤسسة الشهر المنصرم كشف عن سلسلة المبادرات والانجازات الادارية والفنية والميدانية التي حققتها المؤسسة وفق معايير عالمية، وان الحاجة الى استكمال برامج التطوير، وتحسين الاداء وزيادة الانتاج والانتاحية تبقى حاجة ملحة لتأمين المصلحة العامة".

