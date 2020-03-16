سلطات تايوان أعلنت تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ووسعت نطاق تحذير السفر

أعلنت الحكومة في ​تايوان​ تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في أكبر زيادة يوميّة، رغم أنّ جميع المصابين الجدد وصلوا إلى البلاد من الخارج. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في تايوان 67 حالة. ومن بين أحدث المصابين أشخاص عائدون من ​النمسا​ و​ألمانيا​.

وبعدما أعلنت تايوان يوم السبت أنّها ستبدأ في فرض حجر صحي لمدّة 14 يومًا على جميع الوافدين إلى البلاد من منطقة شنجن الأوروبية بالإضافة إلى ​بريطانيا​ وأيرلندا، لفتت الحكومة اليوم في بيانها، إلى "أنّها ستوسّع نطاق تحذير السفر وتنصح الناس بعدم السفر ما لم تكن هناك ضرورة ملحّة إلى 13 من دول شرق ​أوروبا​ و15 من دول ​الشرق الأوسط​ وخمس دول في أميركا الشمالية وتسع دول في آسيا الوسطى".

وسجلت تايوان حالة وفاة واحدة بالفيروس، فيما تعافى 22 شخصًا منه وخرجوا من ​المستشفيات​. وباقي الحالات في حالة مستقرّة.