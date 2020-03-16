تسجيل 1053 إصابة جديدة بكورونا في إيران وإرتفاع عدد الوفيات إلى 853

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1053 حالة جديدة للإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 14 ألفًا و991 حالة لغاية الآن".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4996 شخصًا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 129 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 853 شخصًا".
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