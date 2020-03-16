الحسن نفى السماح بهبوط اي طائرة آتية من ايران او من بلاد محظورة

نفى المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، في بيان اليوم، ان يكون قد سمح لأي طائرة قادمة من ايران، او من أي من البلاد المحظورة التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا والتي تم تحديدها بموجب تعاميم سابقة بالهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.
وتمنت المديرية العامة للطيران المدني على وسائل الإعلام اللبنانية ووسائل التواصل الإجتماعي "توخي الدقة والحذر في نشر أي خبر يتعلق بالمطار".
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