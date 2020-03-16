الحسن نفى السماح بهبوط اي طائرة آتية من ايران او من بلاد محظورة

نفى المدير العام للطيران المدني المهندس ​فادي الحسن​، في بيان اليوم، ان يكون قد سمح لأي ​طائرة​ قادمة من ​ايران​، او من أي من البلاد المحظورة التي تشهد انتشارا ل​فيروس كورونا​ والتي تم تحديدها بموجب تعاميم سابقة بالهبوط في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي - ​بيروت​.

وتمنت المديرية العامة للطيران المدني على وسائل الإعلام اللبنانية ووسائل التواصل الإجتماعي "توخي الدقة والحذر في نشر أي خبر يتعلق ب​المطار​".