أكد وزير المالية الدكتور غازي وزني في تصريح له، رفضه لـ "قرار المصارف بالإقفال بما ان القطاع المصرفي هو قطاع حيوي وأساسي في حياة الناس اليومية".
أضاف الوزير وزني انه "يمكن تنظيم دوام العمل والإجراءات المطلوبة التي اكد عليها مجلس الوزراء من أجل تلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي نعيشها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزني: نرفض قرار المصارف بالاقفال ويمكن تنظيم العمل لتلبية حاجات الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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