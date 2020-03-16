وزني: نرفض قرار المصارف بالاقفال ويمكن تنظيم العمل لتلبية حاجات الناس

أكد ​وزير المالية​ الدكتور ​غازي وزني​ في تصريح له، رفضه لـ "قرار ​المصارف​ بالإقفال بما ان ​القطاع المصرفي​ هو قطاع حيوي وأساسي في حياة الناس اليومية".

أضاف الوزير وزني انه "يمكن تنظيم دوام العمل والإجراءات المطلوبة التي اكد عليها ​مجلس الوزراء​ من أجل تلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي نعيشها".