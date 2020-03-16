اتحادات ونقابات قطاع النقل البري: للأخذ في الاعتبار ظروف السائقين المرتبطة بقوتهم اليومي

أعلنت اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ "التزامها مضمون قرار ​مجلس الوزراء​ القاضي بمنع التجمعات للحد من انتشار ​فيروس كورونا​".



وفي بيان لها، أشارت إلى أن "قطاع النقل البري المعني الاول في تطبيق هذا القرار لاسيما في مواقف ​النقل العام​ في جميع المحافظات والمناطق وفي حركة المركبات العمومية على الطرقات"، موضحة أنه "بعد التواصل مع الجهات الوزارية والامنية المختصة، ونظرا لدقة المرحلة وحرصا على سلامة وصحة السائقين واللبنانيين والمقيمين جميعا، ومع تقديرنا لصعوبة وانعكاس هذا القرار على الظروف الاجتماعية والمعاشية للسائقين، نتمنى على جميع السائقين الالتزام الكلي بقرار التوقف عن العمل في هذه الفترة تفاديا للوقوع بما لا تحمد عقباه لا سمح الله".

كما دعا رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​، ومن خلاله الى اللجنة الوزارية المكلفة مكافحة هذا الفيروس، إلى "الاخذ في الاعتبار ظروف السائقين المرتبطة بلقمة عيشهم وقوتهم اليومي من خلال عملهم ومهنتهم التي هي النقل العام، ولا سيما أن سواهم ممن طالهم هذا القرار في الوزارات والادارات والمؤسسات الخاصة مخصصاتهم مؤمنة ومحققة شهريا".