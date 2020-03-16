“كاف” يعلن عن الملعب المحتضن لنهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، اليوم الاثنين، عن إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية، يوم 29 ماي المقبل، على ملعب جابوما في مدينة دوالا الكاميرونية.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”ستاد جابوما في مدينة دوالا بالكاميرون يستضيف نهائي دوري الأبطال 2019-2020، يوم 29 ماي المقبل“.

وتستكمل مباريات دوري أبطال إفريقيا بالدور قبل النهائي، في ماي المقبل، حيث تقام مباريات ذهاب الدور قبل النهائي يومي 1 و2 ماي المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 8 و9 من الشهر ذاته.

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ويتكون المربع الذهبي للنسخة الحالية من البطولة من أضلاع مغربية مصرية خالصة، حيث يواجه الرجاء البيضاوي نظيره الزمالك المصري، بينما يصطدم الوداد البيضاوي بالأهلي المصري في تكرار لنهائي نسخة عام 2017.

كما أعلن ”كاف“ عن إسناد تنظيم المباراة النهائية لكأس الكونفيدرالية، المقرر إقامتها، يوم 24 من ماي المقبل، للعاصمة المغربية الرباط، وتحديدًا ملعب مولاي عبد الله.

وتستكمل مباريات كأس الكونفيدرالية بإقامة ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة، يوم الثالث من ماي المقبل، بمواجهتين تجمع الأولى بين بيراميدز المصري، وحوريا كوناكري الغيني، بينما تجمع الثانية نهضة بركان بحسنية أكادير، على أن تقام مباراتي الإياب، يوم 10 من الشهر ذاته.