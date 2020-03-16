بعد اتخاذ وزارة الداخلية لقرار إغلاق كافة الفضاءات العمومية، أصدرت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى فتوى بوجوب استمرار رفع الأذان في جميع المساجد.
وبناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس الأعلى من الملك، فإنه الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى تفتي بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020 الموافق ل21 رجب 1441ه.
وقالت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى اليوم الإثنين، إنها تفتي بطمأنة المواطنين والمواطنات بأن هذا الإجراء لن يستم، وستعود الأمور إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي
كانت هذه تفاصيل خبر بطلب من الملك.. الهيئة العلمية للإفتاء تفتي بإقفال المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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