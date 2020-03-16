القناة الثانية تحصد أزيد من 12 مليون مشاهدة في نشرتها الخاصة بفيروس كورونا

حققت القناة الثانية، مساء أمس الأحد، نسب مشاهدة عالية، خلال نشرتها الخاصة عن فيروس كورونا، حصدت بها ملايين المشاهدات.
وقالت مصادر إن ساعتين ونصف من البث المباشر للقناة الثانية، مساء أمس، خلال النشرة الخاصة بكوفيد-19، مكنت القناة من حصد أزيد من 12 مليون مشاهدة، والاستحواذ على 41 في المائة من نسب المشاهدة، وهي نسبة غير مسبوقة في نشرات الأخبار على القناة الثانية.
وخلال نشرة، أمس، استقبلت القناة الثانية في استوديو الأخبار عدة شخصيات كمدير مديرية الأوبئة، وعلماء متخصصين، وبثت روبورتاجات من مختبر علم الفيروسات “باستور”.
القناة الثانية استعانت، كذلك، بفيديوهات من اليوتيوب لنشطاء أعدوا محتوى رقميا خاصا حول فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، منهم المدون المعروف “سوينكا”.
يشار إلى أن المغرب يتجه نحو تشديد الإجراءات، واتخاذ تدابير صارمة، من أجل وقف انتشار فيروس كورونا، ومنع تكرار سيناريو عدد من الدول المجاورة، انتشر فيها الفيروس بشكل كبير، وفي ظرف قياسي.
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