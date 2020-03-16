قضية الشرطي المتهم بقتل شابة وشاب بالبيضاء.. تأجيل إلى شهر أبريل

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، اليوم الاثنين، ملف الشرطي، الذي كان يعمل بفرقة الأبحاث التابعة لمنطقة أمن أنفا، والمتهم بمقتل شاب، وشابة في الشارع العام بالسلاح الوظيفي وسط مدينة الدارالبيضاء، إلى غاية 6 أبريل المقبل، وجاء تأجيل الجلسة بعد غياب دفاع المتهم، لأسباب شخصية طارئة.

وفي الجلسة السابقة، كان قد حضر المتهم في حالة نفسية غير طبيعية، وهو يردد عبارات غير مفهومة أمام هيأة الحكم، مثل “العدو أمامكم والبحر من وراءكم”، وغيرها من العبارات، كما كان قد صرح، أثناء التحقيق معه، بأنه يعاني خللا نفسيا.

وكانت القضية المذكورة، التي أثارت الرأي العام قد تفجرت، في شهر يوليوز من السنة الماضية، بعد أن خلف مقطع فيديو يُظهر إصابة فتاة برصاصة قاتلة أمام حشد من الناس، في أحد شوارع مدينة الدارالبيضاء، صدمة عبرت عنها تعليقات كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

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مقطع الفيديو، الذي جرى تسريبه، وتداوله على نحو واسع في الشبكات الاجتماعية، في شهر يوليوز الماضي، ظهرت من خلاله مشادة بين فتاة، وأحد الأشخاص في الشارع، وهي تردد: “شنو دار ليك؟” (ماذا فعل لك؟)، في إشارة إلى شخص كان ممددا على الأرض.

وفي خضم المشادة، التي وقعت وسط حشد من الناس، تدخل شخص ضخم البنية، وقال للفتاة: “اجلسي.. إنه شرطي”، وفجأة دفعها، وبينما هي ملقاة على الأرض انهال عليها الشخص، الذي كانت في مشادة معه بالضرب، قبل أن يطلق عليها رصاصة.

الفيديو المذكور خلف صدمة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الشابة تعرضت لإطلاق النار، بعدما تم إسقاطها أرضا، وإفقادها القدرة على المقاومة.