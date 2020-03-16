دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى التقليص من توافد المتقاضين على النيابة العامة، من أجل الوقاية من انتقال فيروس كورونا المستجد.
ولهذه الغاية، دعت النيابة العامة في بلاغ لها أصدرته اليوم الإثنين، المواطنين الذين يرغبون في تقديم شكايات أن يوجهوها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية المختصة، بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالنيابات العامة المعنية، والمعلم عنها محليا وكذلك على صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة www .pmp.ma.
كما أشعرت النيابة العامة المحامين وعموم المتقاضين أن خطوطا هاتفية قد تم وضعها بجميع النيابات العامة لتمكينهم من طلب معلومات أو الحصول على إرشادات في الحالات المستعجلة، أو للتبليغ عن جرائم، مشيرة إلى أن الأرقام الهاتفية الخاصة بهذه المهمة سيعلن عنها محليا، كما أنها متوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة المذكور أعلاه.
وذكر المصدر داته أن بوابة الشكايات الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة [email protected]، ستظل مفتوحة لاستقبال شكاياتهم.
وطلبت النيابة العامة من كافة المواطنين إلى تفهم الأسباب الداعية إلى إقرار هذه الإجراءات، والتي ستشمل تباعاً تدابير أخرى من أجل التقليص من أعداد الوافدين على النيابات العامة وتلافي التجمعات البشرية المصاحبة لبعض الإجراءات القضائية.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الجائحة..إجراءات جديدة في المحاكم.. تقديم الشكايات للنيابة العامة إلكترونيا وأرقام هاتفية خاصة بالمحامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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