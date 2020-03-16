أعلنت وزارة الداخلية، والقوات المسلحة الفرنسية، قبل قليل، دخول جميع مناطق فرنسا تحت الحجر الصحي، مع حضر التجول، ابتداء من الساعة السادسة مساء من يوم غد الثلاثاء.
ويُنتظر أن يوجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خطاباً إلى الشعب الفرنسي، مساء اليوم الاثنين، لتوضيح تفاصيل حضر التجول.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تحت “الحجر الصحي”.. القوات المسلحة تعلن حظر التجول لمواجهة “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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