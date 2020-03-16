فرنسا تحت “الحجر الصحي”.. القوات المسلحة تعلن حظر التجول لمواجهة “كورونا”

أعلنت وزارة الداخلية، والقوات المسلحة الفرنسية، قبل قليل، دخول جميع مناطق فرنسا تحت الحجر الصحي، مع حضر التجول، ابتداء من الساعة السادسة مساء من يوم غد الثلاثاء.

ويُنتظر أن يوجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خطاباً إلى الشعب الفرنسي، مساء اليوم الاثنين، لتوضيح تفاصيل حضر التجول.

