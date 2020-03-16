إسبانيا تسجل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت إسبانيا، اليوم الإثنين، حوالي ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة فيما ارتفع عدد الوفيات أمس الأحد من 288 إلى 297 اليوم بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.

وقال منسق الحالات الطارئة في مركز الصحة الوطنية، فرناندو سيمون إن عدد الحالات المؤكدة بات 8744 لكن هذا الارتفاع في عدد الحالات يدل على تباطؤ لأنه تم رصد حوالى ألفي حالة بين السبت والأحد.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه "يتم الإبلاغ عن حالات عالمية أكثر كل يوم مما تم الإبلاغ عنه في الصين في ذروة تفشي الوباء"، مشيرًا، في المؤتمر الصحفي اليومي حول فيروس كورونا المستجد، إلى أن هناك 132 ألف حالة إصابة بالمرض من 123 دولة وإقليم، بالإضافة إلى 5 آلاف قتيل حتى الآن.

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وأعلن رئيس الوزراء الإسبانى، بيدرو سانشيز الجمعة الماضي، عن حالة الطوارئ لمدة 15 يوما بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام من إعلان إيطاليا تطبيق إجراءات الحجر الصحي في كافة أنحاء البلاد، بسبب تفشي المرض.

وقال رئيس وزراء إسبانيا، في خطاب متلفز، الجمعة الماضية إن "حالة الطوارئ مورد يستخدم لمعالجة الأزمات غير العادية مثل تلك التي تحدث في العالم وفي بلادنا"، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسبانية "ستعقد اجتماعا استثنائيا يوم السبت يناقش فيه الوزراء ويقررون ويعلنون عن الإجراءات المحددة التي سيتم وضعها في الأسبوعين المقبلين".

وأوضح سانشيز إن الإجراءات تهدف إلى "حماية صحة جميع المواطنين بشكل أفضل، باستخدام الموارد الاقتصادية والصحية، العامة والخاصة، والمدنية والعسكرية"، مضيفًا أنه "نتوقع أسابيعًا صعبة جدًا، نحن نتخذ قرارات صعبة تتوافق مع هذا التحدي، ولا يمكنني تجاهل إمكانية الوصول، للأسف، إلى أكثر من 10000 شخص متضرر".