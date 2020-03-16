شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن باكستان تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:49 مساءً, 16 مارس 2020 م المناطق - الرياض سجلت السلطات الباكستانية اليوم 50 إصابًة جديدةً بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) ، ليرتفع عدد المصابين إلى 94 إصابةً.

وأفادت أن الإصابات الجديدة ظهرت في إقليم السند لأشخاص قادمين من إيران ، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الإقليم بلغت 76 حالةً منها 25 حالةً في مدينة كراتشي عاصمة الإقليم، وقد تعافى اثنين من المصابين حتى الآن، بينما يخضع 74 مصابًا للحجر الصحي.

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