شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن خلوها من «كورونا» وتوقف الرحلات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا ، اليوم، أن تحليل نتائج 8 حالات اشتباه بفيروس كورونا أظهر أنها سلبية جميعا وخالية من المرض.

وأوضح المركز في بيان اليوم ، أن الثماني حالات توزعت بحالتي اشتباه بمستشفى الكويفية في بنغازي، وحالتي اشتباه بمستشفى مصراتة، وحالة اشتباه بمستشفى زليتن، وحالة اشتباه بمستشفى الزاوية، وحالة اشتباه بحقل الآمال النفطي.

وأبلغ رئيس مصلحة المطارات نصر الدين شائب العين مديري شركات الطيران بإيقاف كافة الرحلات الخارجية من المطارات اعتبارا من منتصف ليل الاثنين ولمدة ثلاثة أسابيع لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بناءا على قرار رئيس المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ فى ليبيا من أجل عدم تسلل فيروس كورونا الى البلاد .

من جهته أبلغ المجلس الرئاسي كافة الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات والمصالح والشركات العامة بإغلاق كافة المنافذ البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليلة الماضية باستثناء حالات الجرحى الذين تتطلب صحتهم العلاج بالخارج والوفود الرسمية ورحلات الشحن الجوي.