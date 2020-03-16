شكرا لقرائتكم خبر عن اسبانيا: ضحايا كورونا ارتفع إلى 297 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قال فرناندو سيمون مدير مركز الطوارئ الصحية في إسبانيا إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 8744 بينما زادت الوفيات إلى 297. وكانت الحصيلة السابقة 7753 حالة إصابة و288 وفاة

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