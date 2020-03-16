شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يحاصر إيران.. 853 حالة وفاة و15 ألف مصاب والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 853 حالة، بعد تسجيل 129 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات اقترب من 15 ألفا بعد تسجيل 1053 حالة إصابة جديدة.
كما أعلن أن 4996 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
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