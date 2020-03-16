شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : السماح لجميع الجنسيات المقيمة بالمغادرة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مصدر مسؤول في الطيران المدني الكويتي اليوم الاثنين أن الطيران المدني يسمح للوافدين من جميع الجنسيات لمن يرغب في المغادرة بالسفر، وذلك عن طريق سفارات بلادهم المعتمدة بالكويت.

وقال المصدر، إن التنسيق يتم بين السفارات ووزارة الخارجية الكويتية التي تنسق بدورها مع الطيران المدني لترتيب مواعيد السفر .

وغادرت أولى رحلات الاجلاء من الكويت اليوم إلى بيروت عن طريق طيران الشرق الاوسط .

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 123 حالة بعد تسجيل 11 إصابة جديدة ينتمون إلى جنسيات مختلفة.