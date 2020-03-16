شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلق جميع رحلاتها الجوية والبحرية مع أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت السلطات الجزائرية قراراً بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية الـمتوجهة و القادمة من أوروبا ابتداء من يوم الخميس 19 مارس الجاري. و جاء في بيان أنه "تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الجزائري ، تقرر تعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية الـمتوجهة والقادمة من أوروبا، وذلك ابتداء من يوم 19 مارس 2020 ، و سيكون هذا التعليق الاستثنائي، الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية، مصحوبا بترتيبات لإجلاء مواطنينا الـمسافرين حاليا فـي البلدان الـمعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركتي النقل الجوية والبحرية".

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