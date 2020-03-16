الرئيس الإسرائيلي يكلف بيني جانتس منافس نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة

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قائد الجيش الإسرائيلي السابق بيني جانتس حصل قائد الجيش الإسرائيلي السابق بيني جانتس المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تكليف رسمي من الرئيس بتشكيل الحكومة. وقال جانتس زعيم حزب أزرق أبيض خلال مراسم وهو يقف بجوار الرئيس ريئوفين ريفلين ”أعدك أنني سأبذل كل ما في وسعي لأتمكن خلال بضعة أيام من تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ووطنية قدر المستطاع“. وحصل جانتس على دعم 61 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 لكن سبيل الإطاحة بنتنياهو قد يكون ما يزال صعبا ويجري على نطاق واسع بحث تشكيل وحدة وطنية مع الزعيم المخضرم.

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