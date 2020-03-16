فيروس كورونا يودي بحياة مسؤول إيراني بارز

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هاشم بطحائي عضو في مجلس خبراء القيادة الإيراني

توفي عضو في مجلس خبراء القيادة الإيراني، عن عمر يناهز 78 عاما بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الاثنين.

وقالت وكالتا أنباء (فارس) و(تسنيم) شبه الرسميتين، أن هاشم بطحائي، وهو عضو في مجلس خبراء القيادة، توفي بمرض كوفيد 19.

ويعد بطحائي أحدث مسؤول إيراني بارز يصاب بالمرض، الذي أصاب ما يقرب من 14 ألف شخص في إيران، وأودى بحياة أكثر من 700، وقفز بعدد الوفيات بأكثر من مائة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأصيب وزراء بالحكومة وأعضاء بالبرلمان وأعضاء بالحرس الثوري ومسؤولون بوزارة الصحة الإيرانية بالفيروس، ما زاد من المخاوف بشأن استجابة إيران للوباء العالمي.

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وأعربت إيران عن قلقها من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد على المرافق الصحية في البلاد التي تئن من وطأة العقوبات الاقتصادية الأميركية.

وأقرّ رئيس لجنة قيادة عمليات إدارة مرض كورونا في طهران، علي رضا زالي، الأحد، بأن الفيروس قد يطغى على المرافق الصحية في البلاد، التي تخضع لعقوبات أميركية صارمة.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية عن رضا زالي قوله: "لن تكون لدينا طاقة كافية إذا استمرت وتيرة تفشي المرض".