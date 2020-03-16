صحيفة إماراتية: إننا في اليد الأمينة والحريصة على صحة وسلامة كل شخص في مجتمعنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة إماراتية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أكدا ، أن صحة الجميع في مجتمع دولة الإمارات هي الأهم، وأن الجميع يد واحدة في مواجهة تحدي انتشار فيروس "كورونا المستجد" وأن دولة الإمارات دائماً متحدة في مواجهة التحديات، وهو محور اللقاء الذي تم لاستعراض الجهود الوطنية لمواجهة الفيروس حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نبعث رسالة لشعبنا بأن صحتهم هي الأهم وبأن موارد الدولة كلها مسخرة لضمان سلامتهم.. وبأن الجميع اليوم مسؤول عن الجميع.. وبأن دولة الإمارات متحدة أمام التحديات، ومتحدة لتجاوز الأزمات، ومتحدة لحفظ المنجزات. حفظ الله شعبنا وأدام على مجتمعنا الصحة والسلامة والعافية".



وتابعت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" كذلك أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، أن القيادة الرشيدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لن تدخر جهداً لحماية الناس وأمنهم الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم .. حيث تم التأكيد على توفير دولة الإمارات لجميع الإمكانات والتدابير الوقائية لحماية المجتمع، ومبيناً سموه أن الجميع شركاء في مواجهة التحدي الذي يمثله "كوفيد 19″.

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وأوضحت ندرك تماماً أننا في اليد الأمينة والحريصة على صحة وسلامة كل شخص في مجتمعنا، ونؤمن بشكل مطلق أن الحياة في الإمارات نعمة نعيش فيها الاستقرار على الصعد كافة، فنحن في وطن لم تدخر قيادته فرصة في سبيل راحة وسعادة الإنسان الذي هو دائماً في طليعة الاهتمامات ويتصدر جميع الاستراتيجيات التي تركز على أن يكون الارتقاء بمستواه المعيشي من ثوابت المبادرات والجهود الوطنية، كما أن الاستثمار في الإنسان رفد لمسيرة الدولة المباركة بالكوادر الخلاقة والمبدعة والمتمكنة وما باتت عليه من احترافية وكفاءة جعلها شريكة في تحمل المسؤولية على أفضل وجه وفي جميع الظروف، خاصة في زمن التحديات الكبرى انطلاقاً من ما تحمله من عزيمة لا تلين وإيمان برسالة الوطن الحضاري وقدرته على مواجهة كل التحديات وتبديدها، وهو ما يميز الترابط في ظل القيادة وكون الجميع شركاء في المسيرة على الصعد كافة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالقول: " حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا محور حديثنا.. الإمارات بتوجيهات خليفة وفرت الإمكانات كافة لأخذ التدابير الوقائية لحماية المجتمع.. لن نتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان صحة الناس.. كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي".

وقالت "الوطن" في ختام افتتاحيتها إنه منذ أن ظهر فيروس "كورونا"، كانت قيادتنا متنبهة وثبت من خلال توجهاتها الفعالة استباقها للحدث عبر ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية وتوجيه الجهات المختصة بضرورة التوعية والتنبيه، فضلاً عن مواقفها الشجاعة والإنسانية على الساحة الدولية من خلال دعم كافة الجهود للحد من انتشار الوباء والعمل على تطويقه وإيجاد اللقاح المناسب له، وهو ما كان له أثر كبير ونال إشادة وتقدير الجهات الأممية والدول الشقيقة والصديقة لما له من أهمية وما يقدمه من نهج يحتذى في ظل رؤى وتوجيه ودعم وإشراف القيادة الرشيدة التي نثق تماماً أننا سنكون دائماً في وطن محصن بمواجهة جميع التحديات.