"الخليج": الإمارات يتأكد يوماً بعد يوم أن معدن قيادتها وشعبها من أغلى المعادن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، اطمئنوا.. لا تخافوا.. فعيون قيادتنا الرشيدة لا تنام، إنها تسهر على راحتكم وصحتكم وحياتكم، وتوفر بأكثر مما تستطيع كل الإمكانات كي يشعر المواطن والمقيم على أرض الإمارات أنه بخير، وأن هناك من يقوم بواجبه على أكمل وجه للتصدي لهذا الوباء الذي اجتاح العالم على حين غرة.



وتابعت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" اطمئنوا، بوجود رجال مخلصين وجنود يتفانون من أجل حماية المجتمع وصيانة المنجزات. الإنسان بالنسبة لهم هو الأغلى والأثمن والأعز، هو ملح هذا الوطن وهو ثروته وأساس وجوده وسر بقائه، لذلك فهو محط كل عناية، وتهون في سبيله كل التضحيات.

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وأضافت بالأمس التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وكانت سلامة الناس محور اجتماعهما، وأكدا على أنهما لن يوفرا أي جهد لحماية المجتمع وتقديم كل الإمكانات والتدابير الوقائية لحماية المجتمع.

وأشارت إلى أنها فترة عصيبة بلا شك، لكن ما اتخذته قيادتنا من إجراءات، وكذلك مختلف الوزارات والإدارات من تدابير وقائية شاملة، ستجعل منها مجرد «عاصفة في فنجان» ثم تنجلي بإذن الله بهمة قيادتنا ووعي مواطنينا وتعاونهم.

وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها إن الشدائد تُعرف معادن الرجال، وفي الإمارات يتأكد يوماً بعد يوم أن معدن قيادتنا وشعبنا من أغلى المعادن، لأنه مجبول على الصدق والوفاء والعطاء والبذل والتضحية.

.. اطمئنوا..لا تخافوا، فأنتم بين أياد أمينة تضعكم في القلب وفي أحداق العيون.