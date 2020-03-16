صحيفة تتحدث عن إجراءات الإمارات للحيلولة دون تفشي كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

أكدت صحيفة إماراتية، أن الإجراءات المتبعة في الدولة للحيلولة دون تفشي وباء " كورونا المستجد "، جاءت مبكرة، واتسقت تماماً مع التطورات الدولية المتسارعة والمعايير الصحية والاجتماعية والاقتصادية المعتمدة دولياً بهدف توفير أقصى حماية للمجتمع وللقطاعات المتأثرة جراء هذه الأزمة العالمية الاستثنائية.



وقالت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا شكل محور الحديث خلال لقاء جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي تم التأكيد خلاله على اتخاذ كل ما يلزم لضمان صحة الناس، وأن "كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي".

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وأشارت إلى أن الجهود التي تبذلها الجهات المختلفة، لها حيز مهم في تجاوز هذه المحنة، لكن الأهم هو "الشراكة" وما يرتبط بالسلوكيات الفردية في المجتمع، أي أن الفرد هو أساس نجاح أي خطة توضع للتصدي لهذا الفيروس، من خلال التجاوب مع القرارات الرسمية في أعلى مستوى، واتباع الإجراءات الوقائية التي أضحت معروفة بسهولتها لكنها في الوقت ذاته فعالة جداً في وقف انتشار المرض.

وخلصت إلى أن الوعي، الحس الوطني، الالتزام الأخلاقي، تطبيق القرارات والقوانين، والمرتبطة جميعها بالأفراد، أثبتت أهميتها في التجارب العالمية الحالية لتحجيم ومحاصرة الفيروس، حيث يشكل التكاتف بين المجتمع بأفراده مع السلطات في أي دولة، جبهة قوية في منع تفشي الوباء والحد من انتشاره.