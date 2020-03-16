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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كينيا تدرس افتتاح شركة تأمين في مصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
أكد موقع "ري إنشورنس" البريطاني، أن كينيا تعيد النظر في إطلاق شركة إعادة تكافل التأمين في مصر، حيث تتطلع شركة كينيا لإعادة التأمين التابعة للدولة إلى تأسيس شركة تابعة متوافقة مع الشريعة الإسلامية في مصر بعد جمع 52.5 مليون دولار من خلال إصدار أسهم مجانية.
وتابع الموقع أن شركة"Kenya Re logo Retakaful"هي البديل الإسلامي لإعادة التأمين وتعمل وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفا أن قاعدة رأس المال الجديدة لشركة Kenya Re تتوافق مع قانون التأمين المصري المعدل الذي تم تقديمه العام الماضي.
وقال المدير الإداري للشركة جادية مورانيا، "زيادة قاعدة رأس المال لدينا كانت ضرورية للوصول إلى بعض الأسواق، نحن نفكر في مصر من أجل إعادة التكافل بالنظر إلى ارتفاع عدد السكان المسلمين، وقد يتم العمل العام المقبل"، موضحا أن الشركة أجرت دراسات جدوى للسودان ونيجيريا لكنها ستعطي الأولوية لمصر.
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