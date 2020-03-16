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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قبرص تعلن عن 7 إصابات جديدة بـ«كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 7 حالات مؤكدة جديدة لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح المعهد القبرصي لعلم الأعصاب والوراثة، في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، أن هناك 5 أشخاص من الذين عادوا من المملكة المتحدة ومكثوا في بيوتهم كحجر ذاتي اتصلوا بالسلطات بعد ظهور الأعراض عليهم، كما جرى تأكيد حالتين جديدتين كانتا على علاقة وثيقة مع حالة تم اكتشافها مؤخرًا.
وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 33 حالة، بينما تم الكشف عن 6 حالات أخرى في الجزء الذي تحتله تركيا من قبرص.
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