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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سعودي مسن يرتكب 24 جريمة سرقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية القبض على شخص تورط في جرائم سرقة ”استراحات“، والاستيلاء على محتوياتها.
وذكرت صحيفة ”الوطن“ السعودية أن اللص كان يسرق الهواتف والأجهزة من الاستراحات.
وتمكن رجال الأمن من تحديد هوية المتهم، والذي تبين أنه سعودي الجنسية في العقد الخامس من عمره، وتم إلقاء القبض عليه.
وأقر المتهم في التحقيقات بارتكابه 24 جريمة سرقة على الأقل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.
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