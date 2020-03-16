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سعودي مسن يرتكب 24 جريمة سرقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة القصيم في المملكة العربية القبض على شخص تورط في جرائم سرقة ”استراحات“، والاستيلاء على محتوياتها.

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وذكرت صحيفة ”الوطن“ السعودية أن اللص كان يسرق الهواتف والأجهزة من الاستراحات.

وتمكن رجال الأمن من تحديد هوية المتهم، والذي تبين أنه سعودي الجنسية في العقد الخامس من عمره، وتم إلقاء القبض عليه.

وأقر المتهم في التحقيقات بارتكابه 24 جريمة سرقة على الأقل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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