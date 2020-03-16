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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس "كورونا" يهدد مئات الآلاف من المعتقلين في سجون تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
تسيطر حالة من الذعر والقلق على ذوي نحو 300 ألف من المعتقلين بتركيا؛ خشية انتشار فيروس كورونا بالسجون المكتظة بأكثر من طاقتها الاستيعابية.
واكتفت تركيا بالإعلان عن 18 إصابة في وقت تحدث فيه الإعلام المحلي عن أرقام مغايرة.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية فإن أنقرة تحتل المركز الأول أوروبيًا، بأكبر عدد من المعتقلين في السجون، بنحو 300 ألف معتقل، بأعداد فاقت الطاقة الاستيعابية بنحو 130%.
وبينت الصحيفة أنه يتم احتجاز نحو 28 معتقلًا في غرفة واحدة طاقتها الاستيعابية لا تزيد على 8 أشخاص.
نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، حذر من أن فيروس كورونا سينتشر بصورة كبيرة داخل السجون بسبب الاكتظاظ غير الطبيعي، مشيرًا إلى أن المعتقلين يواجهون خطرًا حقيقيًا.
وأكد جرجرلي أوغلو على أنه في حالة ظهور حالة إصابة واحدة بين المعتقلين "سيكون الأمر كارثيا" داخل جميع السجون، بسبب افتقارها لعوامل النظافة والتهوية.
وأوضح أن الأوضاع داخل السجون تفتح الباب للعدوى بالفيروس، لافتا إلى ضرورة اتخاذ السلطات الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب حدوث هذه "الكارثة".
يذكر أن عدد المعتقلين زاد في تركيا بشكل كبير عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وفيما تواصل السلطات التركية إخفاء العدد الحقيقي لضحايا محاولة الانقلاب المزعومة، قالت إحصاءات للمعارضة إن عددهم بلغ نحو مليون شخص.
وقالت المعارضة إن هذا العدد جاء إثر حملات الاعتقال والتصفية التي أجرتها الحكومة في ظل حالة الطوارئ، التي أعلنتها عقب المحاولة الانقلابية، ومدت تطبيقها للمرة الرابعة في الشهر الماضي.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى فصل 145 ألفاً و711 موظفاً حكومياً من منصبه، بينما تم اعتقال واستجواب 123 ألفاً و558 شخصاً تم حبس 57 ألفاً و885 من بينهم.
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