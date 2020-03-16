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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. النائب العام يحذر من نشر الشائعات حول كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
حذر الدكتور حمد بن سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خطورة الشائعات وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه "يجب علينا في هذا الظرف الطارئ المساهمة البناءة في توعية المجتمع بمخاطر نشر الشائعات الكاذبة أو أخذ بيانات خاطئة من غير المختصين، دون علم موثق بحقيقة تلك المعلومات والبيانات، وما تلحقه من ضرر في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما قد تصل نتائجه السلبية -لا قدر الله- إلى تهديد السلم المجتمعي وخلق حالة من الذعر والخوف، دون أسباب حقيقية ، ولا أصل لها في الواقع".
وأكد الشامسي في مؤتمر صحفي عقده مع وسائل الإعلام على أن إطلاق الشائعات ينال في مجمله من الأمن المجتمعي ويهدد الأمن والنظام العام والمسيرة التنموية للدولة.
وأضاف أن إطلاق وترويج الشائعات جريمة معاقب عليها بالنظر إلى خطورة جريمة إذاعة الإشاعات الكاذبة أو الأخبار والمعلومات غير الصحيحة، مشيراً إلى أن هذه التصرفات أدانتها القوانين الجنائية في الإمارات واعتبرتها ضمن قضايا الجنايات والجنح ذات العقوبة المغلظة.
وتوجه النائب العام في حديثه إلى المجتمع داعياً كل المواطنين والمقيمين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات بوجه عام وبشأن فيروس كورونا بوجه خاص، والمساهمة البناءة في تجاوز هذه الظروف الطارئة
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