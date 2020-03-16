الكرملين: ليس هناك خطط فورية للتواصل مع السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الكرملين ليس لديه أي خطط فورية لأي تواصل مع القيادة السعودية.



وقال بيسكوف -أيضا- إن التراجع في أسعار النفط لم يكن مفاجأة.

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وأخفقت هذا الشهر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، في مد أجل تخفيضات الإنتاج التي بدأت في يناير/ كانون الثاني 2017 بهف دعم الأسعار وخفض المخزونات.

وقال مصدر مطلع، إن اجتماعا كان من المقرر عقده بين دول أوبك والمنتجين المستقلين لإجراء محادثات فنية يوم الأربعاء في فيينا تم إلغاؤه.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية اتفاق لخفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، بنهاية الشهر الجاري.

وفي السادس من مارس/ آذار، أخفقت (أوبك+) في التوصل لاتفاق لزيادة خفض الإمدادات من الخام أو تمديد الاتفاق الحالي؛ ما تسبب في مزيد من الانخفاض في أسعار النفط.