هل يؤثر الإصابة بفيروس كورونا على الجنس.. رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر يوضح

أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأحد، ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 26 بعد خروج 5 حالات جديدة من مستشفى العزل، فيما تم تسجيل 16 حالة إيجابية جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى أمس الأحد من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، يتم متابعة باقي الحالات "السلبية" في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ"pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، بحسب البيان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن الـ5 حالات التي غادرت مستشفى العزل كلهم من المصريين.

وأشار مجاهد إلى تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن الحالات المكتشفة من بينهم 8 مصريين و 8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

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بدوره، أكد الدكتور عصام المغازى رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر، أن فيروس كورونا ليس له أى تأثير نهائيا على العملية الجنسية بين الرجال أو السيدات سواء قبل الإصابة بالفيروس أو حتي بعدها.

وتابع: الفيروس له تأثير مباشر على الجهاز التنفسي والكلى فيحث فى الجهاز التنفسى التهاب رئوي ثم يتطور الوضع لفشل تنفسي، أما بالنسبة لتأثيرة على الكلي فإنه ينتقل فى الدم إلى الكلي محدثا "فشل كلوي" للبعض . حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأضاف الدكتور عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين كيل وزارة الصحة سابقا لليوم السابع، أنه ينبغى الاهتمام بالنظافة الشخصية والتقليل من الذهاب للأماكن المزدحمة مع تقليل الزيارات، والاهتمام بفكرة العزل المنزلي الذي يستهدف تقليل الاختلاط بين المواطنين ما يقطع الطريق على مسألة نقل العدوي، وبالتالي انحسار الإصابات بين المواطنين.

وكان أكد الدكتور عصام المغازى رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر أن جهاز البصمة فى المؤسسات وأوراق البنكنوت الملوثة بـ"فيروس كرونا" تنقل العدوى.

وقال: فيروس كورونا يعيش على الأسطح ومنها أوراق البنكنوت والعملات المعدنية وأجهزة البصمة لمدة 10 ساعات وبالتالى فإن استعمالها بعد أشخاص مصابين ينقل العدوى.

وأوضح الدكتور عصام المغازى رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر وكيل وزارة الصحة سابقا، أن فيروس كورونا تحور 3 مرات الأولي عام 2003 وعرف باسم السارس والثانية فى 2013 وعرف باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفي أواخر 2019 حيث عرف بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور عصام المعازى أن النصيحة الذهبية فى الوقاية من الكورونا تتمثل فى تنظيف اليد وغسلها جيدا بالماء والصابون بشكل مستدام مع تقليل المصافحة والعناق مع بعضنا البعض وتابع : هناك اجراءات لابد من العمل بها وهي تتضمن طهي الطعام جيدا والعطس والكح فى منديل والتخلص منه بشكل يكافح العدوي.