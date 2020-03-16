أبيض: توقيف مصاب بفيروس "كورونا" حاول الهرب من مستشفى بيروت أمس

كشف مدير عام ​مستشفى بيروت الحكومي​ فراس أبيض أنّ "أحد المصابين ب​فيروس كورونا​ حاول الهرب أمس الأحد"، لافتاً إلى أنّه أوقف قبل أن يتمكن من مغادرة المستشفى ".

وأشار ابيض في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، إلى أنّ "المرضى المحجورين في المستشفى يرزحون تحت ضغط نفسي كبير"، داعيًا "إلى الالتفات إلى صحتهم النفسية، إلى جانب مسألتي أسرة العناية الفائقة وأجهزة ​التنفس​".

وأوضح أبيض أنّ "المستشفى يُزوّد المرضى بإنترنت عالي السرعة وبمحطات تلفزيونية متعددة"، مُشيراً إلى أنّ "الزيارات مسموحة مرتين يومياً على الأقل"، مُضيفاً: "على الرغم من الخدمات المتوفرة لديهم، الَّا أنهم ما زالوا بعيدين عن راحة منازلهم وعاجزين عن الاحتكاك بأحبائهم"، وقال: "قد يظلون في الحجر لأسابيع".