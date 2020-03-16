أبيض: توقيف مصاب بفيروس "كورونا" حاول الهرب من مستشفى بيروت أمس

كشف مدير عام مستشفى بيروت الحكومي فراس أبيض أنّ "أحد المصابين بفيروس كورونا حاول الهرب أمس الأحد"، لافتاً إلى أنّه أوقف قبل أن يتمكن من مغادرة المستشفى ".
وأشار ابيض في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "المرضى المحجورين في المستشفى يرزحون تحت ضغط نفسي كبير"، داعيًا "إلى الالتفات إلى صحتهم النفسية، إلى جانب مسألتي أسرة العناية الفائقة وأجهزة التنفس".
وأوضح أبيض أنّ "المستشفى يُزوّد المرضى بإنترنت عالي السرعة وبمحطات تلفزيونية متعددة"، مُشيراً إلى أنّ "الزيارات مسموحة مرتين يومياً على الأقل"، مُضيفاً: "على الرغم من الخدمات المتوفرة لديهم، الَّا أنهم ما زالوا بعيدين عن راحة منازلهم وعاجزين عن الاحتكاك بأحبائهم"، وقال: "قد يظلون في الحجر لأسابيع".
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