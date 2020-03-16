سفير الصين: الحصار الناجح الذي نفّذته الصين لإحتواء ومحاصرة فيروس كورونا حمى العالم

أكد سفير ​الصين​ في ​لبنان​ ​وانغ كيجيان​ أن "الحصار الناجح الذي نفّذته الصين لإحتواء ومحاصرة ​فيروس كورونا​ حمى العالم من إمكانية تفشِّي هذا الوباء بصورة أكبر"، ونفى في حوار مع مجلة "​الأمن​"، "نظرية الحرب البيولوجية المحتملة على الصين من خلال ​الكورونا​ خصوصًا أن هذا الفيروس لم يصب الصينيين فحسب إنما انتشر في معظم دول العالم، كما أنه ليس هنالك أي دليل علمي يدعم هذه النظرية".

وأعرب السفير الصيني عن أسفه لوجود إصابات في لبنان، وشدّد على استمرار التعاون بين ​السفارة الصينية​ و​وزارة الصحة​، لافتًا إلى أن الإجراءات الإحترازية التي يتخذها لبنان تتطابق مع توصيات ​منظمة الصحة العالمية​، و"هذا أمر مطمئن وجيد".

وأكد أن لا إصابات في الجاليّة اللبنانيّة الموجودة في الصين حتى هذه اللحظة خصوصاً أن ​السفارة اللبنانية​ تتواصل بشكل دوري مع رعاياها للتأكد من سلامتهم، وتتعاون مع ​الحكومة​ الصينيّة في تأمين كل الإمكانات المطلوبة لحمايتهم.

