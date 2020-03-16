الاعتداء على شرطي بلدية في مرجعيون لتنفيذه قرار منع التجمع

‎اعتدى شخصان من بلدة بلاط الجنوبية بالضرب على الشرطي البلدي م.ن. اثناء قيامه بواجبه المهني، تنفيذا لقرار منع التجمع في الاماكن العامة الذي اصدرته ​البلدية​. وادعى الاخير امام مخفر مرجعيون على المعتدين بعد ان نقل الى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ للمعالجة.

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