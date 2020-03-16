الرئيس عون اكد على التشدد بتطبيق اجراءات مجلس الوزراء بمواجهة كورونا

تابع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، مراحل تنفيذ الاجراءات التي اتخذها ​مجلس الوزراء​ امس بعد اعلان التعبئة العامة في البلاد لمواجهة وباء "​كورونا​". وتلقى ​الرئيس عون​ سلسلة تقارير من الوزارات و​الاجهزة الامنية​ المعنية حول التقيد بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بهدف حماية المواطنين والمقيمين من انتشار هذا الوباء. واكد رئيس الجمهورية على ضرورة التشدد في تطبيق الاجراءات المتخذة حفاظا على ​السلامة العامة​ في انتظار انحسار هذا الوباء.

على صعيد آخر، كانت للرئيس عون لقاءات تناولت الاوضاع العامة في البلاد. وفي هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية وزير ​السياحة​ والشؤون الاجتماعية الدكتور ​رمزي المشرفية​ واجرى معه جولة افق حول التطورات الاخيرة. واطلع الوزير المشرفية الرئيس عون على نتائج زيارته الى ​سوريا​ والمحادثات التي اجراها مع عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين في اطار

الجهد المبذول لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم والترتيبات التي يمكن ان تتخذ لتسهيل عملية العودة. كذلك تطرق البحث الى متابعة ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ ل​ملف النازحين السوريين​ الذي انتقل اليها بعد تشكيل ​الحكومة​.

واستقبل الرئيس عون رئيس حزب التضامن النائب السابق ​اميل رحمة​ وعرض معه شؤون ​الساعة​ لاسيما الاجراءات التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة انتشار وباء " كورونا" في ​لبنان​. وشدد رحمة على اهمية التضامن بين اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة من ​تاريخ لبنان​، مشيدا بالدعوات التي وردت في كلمة رئيس الجمهورية امس الى اللبنانيين في مستهل جلسة مجلس الوزراء، والتي ابرزت البعدين الانساني والمجتمعي في مقاربة مسألة مكافحة الوباء. واكد رحمه ان الوقت الان هو للتعالي عن كل الحساسيات السياسية الضيقة والارتقاء الى مستوى مقاربة وطنية شاملة ومتضامنة تضع الخلافات جانبا لتجاوز الظروف الصعبة الراهنة.

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واستقبل الرئيس عون في حضور الوزير السابق ​سليم جريصاتي​، رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام درويش​ على رأس وفد من الابرشية ضم الارشمندريت نقولا حكيم، والارشمندريت نقولا الصغبيني، و​الاب سابا سعد​ والاب اليان ابو شعر. وقد اطلع المطران درويش رئيس الجمهورية على الاحتفالات التي تقيمها الابرشية لمناسبة الذكرى المئوية الاولى لاعلان دولة لبنان الكبير، لاسيما وان زحلة شهدت هذا الحدث، وشاركت في صنعه من خلال مساهمة رئيس اساقفتها آنذاك المطران كيرلس مغبغب الذي كان في عداد ​الوفد اللبناني​ الى المفاوضات مع الفرنسيين الى جانب البطريرك ​الياس الحويك​.

وستقام لهذه الغاية احتفالات بحضور البطريرك ​يوسف العبسي​ وجميع اساقفة السينودس، يوم الاربعاء 24 حزيران 2020 الساعة الخامسة، وفق برنامج يتضمن الاحتفال الرسمي وتتخلله اربع كلمات واناشيد روحية ووطنية، وافتتاح المكتبة الكنسية الالكترونية، وافتتاح متحف الكاتدرائية، وازاحة الستارة عن تمثال نصفي للبطريرك مغبغب.

ونوه الرئيس عون بالجهود التي تبذلها ​ابرشية زحلة​ والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك في احياء هذه الذكرى التي شكلت ​الدولة​ لجنة خاصة للاحتفال بها سوف تعاود اجتماعاتها لوضع البرنامج الوطني الذي يليق بالمناسبة.