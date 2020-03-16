أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا بأنّ "دورية من القوى الأمنية باشرت جولة ميدانيّة في سوق صيدا التجاري وشوارعها الرئيسيّة، من أجل التأكّد من التزام أصحاب المحال بالإقفال التام وفق ما أعلنته الحكومة اللبنانية لجهة "التعبئة العامة" و"حالة الطوارئ الصحية".
ولفت إلى أنّ "قوى الأمن الداخلي فرصت قيودًا صارمة على سائقي الـ"فانات"، حيث باشرت مفرزة السير بمنع الـ"فانات" من نقل الركاب على خط صيدا والجنوب وبيروت. وطالبت عناصر من قوى الأمن، الركاب بالنزول من الـ"فانات" تجنّبًا للإختلاط وحمايةً من نقل فيروس "كورونا" وانتشاره".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: القوى الأمنية تتأكد من إقفال المحال بصيدا وتفرض قيودا على سائقي الفانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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