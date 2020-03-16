النشرة: القوى الأمنية تتأكد من إقفال المحال بصيدا وتفرض قيودا على سائقي الفانات

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأنّ "دورية من ​القوى الأمنية​ باشرت جولة ميدانيّة في ​سوق صيدا​ التجاري وشوارعها الرئيسيّة، من أجل التأكّد من التزام أصحاب المحال بالإقفال التام وفق ما أعلنته ​الحكومة اللبنانية​ لجهة "التعبئة العامة" و"​حالة الطوارئ​ الصحية".

ولفت إلى أنّ "​قوى الأمن الداخلي​ فرصت قيودًا صارمة على سائقي الـ"فانات"، حيث باشرت مفرزة السير بمنع الـ"فانات" من نقل الركاب على خط صيدا و​الجنوب​ و​بيروت​. وطالبت عناصر من قوى الأمن، الركاب بالنزول من الـ"فانات" تجنّبًا للإختلاط وحمايةً من نقل فيروس "كورونا" وانتشاره".