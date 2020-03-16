كركي: للالتزام بالتعميم 917 والاستمرار باستقبال المرضى المضمونين والمراجعة في حال حصول اي اشكال

اشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في بيان، الى انه "عطفا على التعميم رقم 917 تاريخ 11 آذار 2020 القاضي بالطلب من جميع المؤسسات المتعاقدة مع الصندوق الاستمرار باستقبال المرضى المضمونين والمستفيدين واجراء الاعمال الطبية اللازمة لهم التي تستدعي الموافقات المسبقة والموافقات الخاصة والاتفاق المسبق المعبر عنه بالرمز ( E ) على ان يقوم اصحاب العلاقة باجراء المعاملات اللازمة والموافقات اللاحقة على سبيل التسوية فور انتظام العمل في مكاتب الصندوق".
واكد على جميع المؤسسات المتعاقدة الالتزام بمضمون التعميم المذكور، واحكام قانون الضمان الاجتماعي وانظمته والعقود المبرمة معهم وعدم تقاضي اي مبالغ اضافية من المضمونين، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم.
كما دعا جميع المضمونين في حال حصول اي اشكال الاتصال على الارقام التالية:
رئيسة الاطباء الدكتورة ليلى الهبر على الرقم 03741074
رئيس مصلحة المراقبة الادارية على المستشفيات السيد فؤاد حليحل على الرقم 70164161".
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